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Haberler Spor K.B.Anadolu: 2 Muğlaspor: 3

K.B.Anadolu: 2 : 3

K.B.Anadolu: 2 Muğlaspor: 3

11.3.2021

STAT: Kırıkkale Başpınar

HAKEMLER: Harun Toplar **, Sedat Yavanoğlu **, Giray Kara **

KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR: İlker ** - Mehmet Albayrak **, Ender **, Doğukan ** - Emre **, Oğuzhan **, Mehmet Bozcan **, Muammer **, Fatih ** - Aykut ***, Yasin ** (70 Mehmet Berke *) (90+2 Buğra ?)

MUĞLASPOR: Barış Başkan *** - Fatih ***, Burçin ***, Emre Yıldırım *** - Osman ** (63 Bülent ***), İbrahim Can ** (83 Atakan **), Muhammet Gündak ** (63 Ömer Faruk ***), Muhammed Emel (83 Emirhan **), Emre Okur *** - Volkan ***, Barış Sungur ** (46 Süleyman ***)

GOLLER: Dk.17 (P) ve 53 (P) Aykut, 24 Muhammed Emel, 90+1 Ömer Faruk, 90+4 Süleyman

SARI KARTLAR: Volkan, Fatih, Osman, Muhammed Emel, İbrahim Can, Emre Okur (Muğlaspor), Mehmet Berke, Oğuzhan (Kırıkkale Büyük Anadolu)

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