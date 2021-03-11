STAT: Kırıkkale Başpınar
HAKEMLER: Harun Toplar **, Sedat Yavanoğlu **, Giray Kara **
KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR: İlker ** - Mehmet Albayrak **, Ender **, Doğukan ** - Emre **, Oğuzhan **, Mehmet Bozcan **, Muammer **, Fatih ** - Aykut ***, Yasin ** (70 Mehmet Berke *) (90+2 Buğra ?)
MUĞLASPOR: Barış Başkan *** - Fatih ***, Burçin ***, Emre Yıldırım *** - Osman ** (63 Bülent ***), İbrahim Can ** (83 Atakan **), Muhammet Gündak ** (63 Ömer Faruk ***), Muhammed Emel (83 Emirhan **), Emre Okur *** - Volkan ***, Barış Sungur ** (46 Süleyman ***)
GOLLER: Dk.17 (P) ve 53 (P) Aykut, 24 Muhammed Emel, 90+1 Ömer Faruk, 90+4 Süleyman
SARI KARTLAR: Volkan, Fatih, Osman, Muhammed Emel, İbrahim Can, Emre Okur (Muğlaspor), Mehmet Berke, Oğuzhan (Kırıkkale Büyük Anadolu)
K.B.Anadolu: 2 Muğlaspor: 3 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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