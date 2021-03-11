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Haberler Spor Lider Somaspor Çarşamba önünde

Lider Çarşamba önünde

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup’ta lider , hafta içi mesaisinde ile deplasmanında kapışacak.

Lider Somaspor Çarşamba önünde

11.3.2021

Maç Çarşamba İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak. 2. Grup'ta son iki maçta 5 puan kaybeden ve yarışta yara alan Nazilli Belediyespor, Tokatspor deplasmanında moral arıyor.

Gaziosmanpaşa Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. 1. Grup'ta Kızılcabölükspor, Derincespor'a konuk olacak. Doğal Çim Stadyunu'nda saat 14.00'te başlayacak. Ligin dibine demir atan Manisaspor, Artvin Hopaspor'u ağırlayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 12.00'de oynanacak.

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