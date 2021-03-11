Maç Çarşamba İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak. 2. Grup'ta son iki maçta 5 puan kaybeden ve yarışta yara alan Nazilli Belediyespor, Tokatspor deplasmanında moral arıyor.
Gaziosmanpaşa Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. 1. Grup'ta Kızılcabölükspor, Derincespor'a konuk olacak. Doğal Çim Stadyunu'nda saat 14.00'te başlayacak. Ligin dibine demir atan Manisaspor, Artvin Hopaspor'u ağırlayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 12.00'de oynanacak.
Lider Somaspor Çarşamba önünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.