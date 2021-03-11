‘Şeffaf olsunlar’

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor basını ile bir araya geldi. Geçen yıl spor kulüpleri ve federasyonları konulu bir çalıştay düzenlediklerini hatırlatan Kasapoğlu, "Tüm spor ailesini davet ettik. Faydalı bir çalışma gerçekleştirdik. Kulüplerimizin finansal durumunu iyileştirme, diğer adıyla reform ihtiyacı söz konusu. Bu doğrultuda özellikle yönetimlerin sorumlu olması, yönetimlerin şeffaf olması... İnanıyorum ki üretken bir yapıyı teşvik eden, hesap verilebilir bir mantıkla, şeffaflıkla, sporumuz tüm branşlarında çok daha farklı noktalara gelecek" dedi.

'CİDDİ DEVRİMLER VAR'

Bütün dünyanın pandemiyle mücadele ettiğini belirten Kasapoğlu, Türkiye'nin bu dönemi başarılı geçirmek ve fırsata dönüştürmek için adımlar attığını dile getirdi. Kasapoğlu, "Türkiye'nin bugüne kadar vermiş olduğu mücadeleler ve kazanımlar var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 19 yıllık bir çalışma ve emek var. Bu noktada da her alanda bir ideali var. Sanayisiyle, sağlığıyla, altyapısıyla, eğitimiyle, ulaştırmasıyla her alanda olduğu gibi sporda da devasa bir yatırım söz konusu. Ülke olarak çok avantajlı durumumuz var."



KULÜPLER AYAK UYDURMALI

KULÜPLERİN sürdürülemez durumunu sürdürülebilir hale getirmek istediklerini bildiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sporu bir kültür haline getirelim. Ciddi anlamda seferberlik ruhundan bahsediyoruz. Sporcusuyla, genciyle, yaşlısıyla herkesi spora dahil etmek ve sporu yaşamın bir parçası haline getirme taahhüdümüz var. Kulüplerin ve federasyonların değişecek bu yapıya ayak uydurmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum. Yetenekli gençlerimiz var, bunları destekleyerek yıldızlar olarak çıkarma görevimiz var" dedi.



STATLARA BAKIM GÖREVDİR

SON günlerde ortaya çıkan tartışmalardan birinin de statların bakımsızlığı olduğuna vurgu yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bakanlığımız statları inşa ediyor ve sonrasında en güzel şekilde kulüplere ya da yerel yönetimlere devrediyor. Göztepe Stadı'nın açılışını yaptık, dünyanın en güzel statları arasında aday gösteriliyor. Biz en iyi şekilde teslim ediyoruz. Onca transfer yapan bir kulüp, stada da gereken bakımı gösterme görevindedir. Bunun hiçbir şekilde mazereti olmaz. Bu statların hem yaşayan stat olması hem de sporcuların sağlığını hiçbir şekilde tehdit etmemesi lazım" dedi.