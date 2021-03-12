Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'un normal sezonu 3. sırada bitirmesi kesinleşti. Ligde önceki gün oynanan erteleme maçında Ziraat Bankası'na 3-1 mağlup olan Galatasaray HDI Sigorta'yı set averajıyla geride bırakan Arkas, normal sezonu 3. tamamladı. İzmir ekibi, şampiyonun belli olacağı Play-Off'ta ilk turda ligi 2. sırada bitirecek ekiple karşılaşacak. Normal sezonda iki erteleme maçının kaldığı ligde 2 maçı eksik Fenerbahçe HDI Sigorta ve 1 müsabakası kalan Ziraat Bankkart'ın maçlarını tamamlamasıyla Arkas'ın rakibi olacak.
DÜŞEN SON TAKIM BELLİ OLACAK
Ligde normal sezon müsabakaları yarın Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta ile 16 Mart Salı günkü Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta müsabakalarıyla tamamlanacak. Bu maçların ardından ligin ilk 2 sırası ile Arhavi Voleybol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Haliliye Belediyespor'dan sonra lige veda edecek 4. takım belirlenecek. Ligden düşecek son ekip Afyon Belediye Yüntaş veya Bursa Büyükşehir Belediyespor olacak.
Arkas’ın gözü şampiyonlukta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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