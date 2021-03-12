Arkas’ın gözü şampiyonlukta

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'un normal sezonu 3. sırada bitirmesi kesinleşti. Ligde önceki gün oynanan erteleme maçında Ziraat Bankası'na 3-1 mağlup olan Galatasaray HDI Sigorta'yı set averajıyla geride bırakan Arkas, normal sezonu 3. tamamladı. İzmir ekibi, şampiyonun belli olacağı Play-Off'ta ilk turda ligi 2. sırada bitirecek ekiple karşılaşacak. Normal sezonda iki erteleme maçının kaldığı ligde 2 maçı eksik Fenerbahçe HDI Sigorta ve 1 müsabakası kalan Ziraat Bankkart'ın maçlarını tamamlamasıyla Arkas'ın rakibi olacak.

DÜŞEN SON TAKIM BELLİ OLACAK

Ligde normal sezon müsabakaları yarın Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta ile 16 Mart Salı günkü Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta müsabakalarıyla tamamlanacak. Bu maçların ardından ligin ilk 2 sırası ile Arhavi Voleybol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Haliliye Belediyespor'dan sonra lige veda edecek 4. takım belirlenecek. Ligden düşecek son ekip Afyon Belediye Yüntaş veya Bursa Büyükşehir Belediyespor olacak.