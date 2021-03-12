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Haberler Spor Manisa FK şampiyon gibi

şampiyon gibi

Manisa FK şampiyon gibi

12.3.2021

2. Lig Beyaz Grup'ta sezon başından bu yana Türkiye'de liglerin tek namağlup takımı olarak liderlik koltuğundaki yerini koruyan Manisa Futbol Kulübü şampiyonluğa artık çok yaklaştı. Deplasmanda Sancaktepe FK'yı da 3-0'la geçen siyahbeyazlı ekip, haftaya takipçisi olarak giren 24Erzincanspor'un mağlubiyetiyle en yakın rakibiyle arasındaki farkı bitime 10 maç kala 19 puana çıkardı.

Türkiye liglerinin bu sezon gol, averaj, galibiyet ve puan rekorlarını elinde bulunduran Manisa FK, tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkışını ilan etmek için şampiyonluk kapısını ardına kadar araladı.

ADIM ADIM HEDEFE KOŞUYOR

Sancaktepe FK karşılaşması ile sıkışık bir fikstüre girdiklerini belirten teknik direktör Serkan Özbalta, "Maçı ciddiye almadığımız takdirde başımıza çorap örebilecek karşılaşmalardır. O anlamda bu gibi uzun süredir mağlup olmayan oyuncu grubumuzu motive halde tutmak durumundaydık. Üstesinden gelmesini bildik. Ligin ikinci yarısında gol yemediğimiz 6. karşılaşmayı geride bıraktık. Bu hedefi devam ettirmek istiyoruz. Bir an önce ipi göğüsleme adına yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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