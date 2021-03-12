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Haberler Spor Sökespor ile Alaçataspor yenisemedi: 1-1

ile Alaçataspor yenisemedi: 1-1

Sökespor ile Alaçataspor yenisemedi: 1-1

12.3.2021

BÖLGESEL Amatör Lig'de mücadele edecek olan Sökespor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında İzmir temsilcisi Alaçatıspor ile 1-1 berabere kaldı.

18. dakikada Kadir Canbaz'ın golüyle devreyi 1-0 geride kapatan kırmızı-lacivertliler, 57. dakikada Rıza Bulut ile eşitliği sağladı, maç 1-1 bitti.

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