Uşakspor golü unuttu

2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda düşme hattındaki Şanlıurfaspor'a 2-0 mağlup olan Uşakspor, Play-Off yarışında yara alırken, son 3 maçta gol atma başarısı da gösteremedi. İlk 5'in 4 puan gerisine düşen 8. sıradaki 41 puanlı Aşigo, son 4 deplasman maçından puan çıkaramadı.
Kırmızı-siyahlıların, dış sahadaki galibiyet özlemi 7 maça çıktı. Uşakspor, ligin ikinci yarısında geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı 8 puan toplayabildi. Uşak, bay takım olarak geçireceği 28. haftanın ardından 18 Mart Perşembe günü evinde kümede kalma savaşı veren Hacettepe ile karşılaşacak.
■ SERVET SARUN
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