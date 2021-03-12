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Haberler Spor Uşakspor golü unuttu

golü unuttu

Uşakspor golü unuttu

12.3.2021

2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda düşme hattındaki Şanlıurfaspor'a 2-0 mağlup olan Uşakspor, Play-Off yarışında yara alırken, son 3 maçta gol atma başarısı da gösteremedi. İlk 5'in 4 puan gerisine düşen 8. sıradaki 41 puanlı Aşigo, son 4 deplasman maçından puan çıkaramadı.

Kırmızı-siyahlıların, dış sahadaki galibiyet özlemi 7 maça çıktı. Uşakspor, ligin ikinci yarısında geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı 8 puan toplayabildi. Uşak, bay takım olarak geçireceği 28. haftanın ardından 18 Mart Perşembe günü evinde kümede kalma savaşı veren Hacettepe ile karşılaşacak.

■ SERVET SARUN

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