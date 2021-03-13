Akhisarspor seri peşinde

SPOR Toto 1. Lig'de üst üste 5 yenilginin ardından geçen hafta son sıradaki Eskişehirspor'u 3-0 yenerek düşme hattından kurtulma yolunda umutlanan Akhisarspor, bugün 6 puanlık maçta Beypiliç Boluspor'a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Hakan Ceylan düdük çalacak. Yeşilsiyahlı ekip, Eskişehirspor galibiyetine rağmen ligde 22 puanla, kurtuluş hattının 4 puan gerisinde 16. sırada yer alıyor. Boluspor'un ise 29 puanı var. Geçen sezon görev yaptığı eski takımına kritik 90 dakikada konuk olacak Akhisarspor Teknik Direktörü Fırat Gül, kazanıp seri yakalamak istediklerini söyledi. Akhisar, Bolu'yla 11. kez rakip olacak.

EŞİTLİK BULUNUYOR

AKİGOLAR, bundan önce oynanan 10 maçtan 3'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı, 3 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Bolu'da oynanan 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan yeşil-siyahlılar, 10 maçta 12 gol atarken, kalesinde de 13 gol gördü.