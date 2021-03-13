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Haberler Spor Altekma filede rövanş maçında

filede rövanş maçında

Altekma filede rövanş maçında

13.3.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Play-Off 5-8'incilik Etabı'nda ilk maçında deplasmanda Halkbank'a 3-0 mağlup olan Altekma, bugün rakibiyle evinde rövanş mücadelesine çıkacak. Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Maçı Misli.com Web ve Mobil TV yayınlayacak. İki galibiyete ulaşacak takımın 5-6'ncılık için mücadele edeceği eşleşmede, Altekma rakibini mağlup ederek seriyi 3. maça taşımayı hedefliyor. Altekma bir kez daha yenilirse 7-8'incilik etabında yer alacak.
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