Bal-Kes evinde favori

SPOR Toto 1. Lig'de yarın Ege derbisinde Altay'ı konuk edecek Aydeniz Et Balıkesirspor, istatistiklerde rakibine üstünlük kurmuş durumdu. Bal-Kes, 14. kez rakip olacağı Altay'la önceki oynadığı 13 maçtan 6'sını kazandı, 2 kez berabere kaldı, 5 maçtan da mağlup ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar, sahasında rakibine büyük üstünlük kurdu. Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan 6 maçtan 4'ünü galibiyetle tamamlayan Balıkesirspor, 1 kez berabere kaldı, 1 kez de rakibine boyun eğdi. Bal-Kes, 13 maçta 15 gol atmayı başarırken, kalesinde 13 gol gördü. Sezonun ilk maçında İzmir'de 3-1 mağlup ettiği rakibine rövanşı vermek istemeyen kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde çıktığı son 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı, yenilgi yüzü görmedi.

SERVET SARUN