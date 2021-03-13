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Haberler Spor Buz pateni şöleni İzmir’de başladı

Buz pateni şöleni ’de başladı

Buz pateni şöleni İzmir’de başladı

13.3.2021

ARTİSTİK Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, İzmir'de başladı. Bornova'daki İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ'daki 36 kulüpten 151 sporcu buz pistine çıkıyor.

Organizasyonda bugün saat 09.00 ile 20.00 arasında Ümitler D ve Ümitler C Kategorisi yarışmaları yapılacak. Yarın ise saat 12.00 ile 17.30 arasında Ümitler B ve Ümitler A kategorilerinde sporcular hünerleri gösterip şampiyon olmak için mücadele edecek.

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