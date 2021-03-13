Buz pateni şöleni İzmir’de başladı

ARTİSTİK Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, İzmir'de başladı. Bornova'daki İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ'daki 36 kulüpten 151 sporcu buz pistine çıkıyor.

Organizasyonda bugün saat 09.00 ile 20.00 arasında Ümitler D ve Ümitler C Kategorisi yarışmaları yapılacak. Yarın ise saat 12.00 ile 17.30 arasında Ümitler B ve Ümitler A kategorilerinde sporcular hünerleri gösterip şampiyon olmak için mücadele edecek.