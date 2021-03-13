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Haberler Spor Göztepe ile KSK galibiyet peşinde

ile galibiyet peşinde

Göztepe ile KSK galibiyet peşinde

13.3.2021

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda normal sezonun bitimine 4 hafta kala Play-Off iddiasını sürdüren Göztepe yarın deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Gelişim Koleji ile karşılaşacak. Gelişim Koleji Kampüsü'nde oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Geçen hafta ilk 4'ü garantileyip Play-Off biletini kapan Karşıyaka ise aynı saatte düşme hattında yer alan Mehmet Erdem Marmara Akademi'ye konuk olacak. Maç TVF Voleybol TV'den yayınlanacak.
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