Petkimspor Fethiye’yi agırlıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün Aliağa Petkimspor ile Lokman Hekim Fethiye Belediyespor karşı karşıya gelecek. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Ligde geçen hafta Beşiktaş'a deplasmanda son anlarda mağlup olan Petkimspor'un 23 maçta 9 galibiyeti bulunuyor.

Takımda yaşanan boykot krizini aşmaya çalışan Fethiye ise 23 haftada 5 galibiyetle düşme hattında son sırada yer alıyor. Petkimspor, bu sezon iç sahada oynadığı 12 maçtan 7'sini kazandı, 5'inde mağlup oldu. Başantrenör Kestutis Kemzura, "Mutlak galibiyet hedefine kilitlendik. Seri galibiyetlerle puan tablosunda üst sıralara yükselmek istiyoruz" diye konuştu.