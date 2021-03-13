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’yu rahat geçti

Philadelphia Chicago’yu rahat geçti

13.3.2021

AMERİKAN Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76'ers forması giyen Furkan Korkmaz, 127-105 kazandıkları Chicago Bulls maçında 16 sayı kaydetti.

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Chicago Bulls'a konuk olduğu karşılaşmadan 127-105 galip ayrılırken, karşılaşmada 24 dakika sahada kalan Furkan, 16 sayı, 4 asist ve 1 ribauntluk performans sergiledi. 76ers'ta Dwight Howard 18 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparken, Tobias Harris 24, Tony Bradley 14 sayı attı.

SONUÇLAR: C.Hornets-D.Pistons: 105-102, T.Raptors-A.Hawks: 120-121, B.Nets-B. Celtics: 121-109, M.Bucks-N.Y.Knicks: 134-101, N.O.Pelicans-M.Timberwolves: 105-135, M.Heat-O.Magic: 111- 103, O.C.Thunder-D.Mavericks: 116- 108, L.A.Clippers-G.S.Warriors: 130-104, P.T.Blazers-P.Suns: 121-127, S.Kings-H.Rockets: 125-105.

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