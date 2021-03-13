Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, oyuncular, teknik ve idari kadro için 11 Mart Perşembe günü yapılan testlerde bir kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi. Bu kişinin izolasyona alındığı ve tedavisine başlandığı bildirildi.
Basketbol Süper Ligi’nde bugün HDI Sigorta Afyon Belediyespor’a konuk olacak Pınar Karşıyaka’da bir pozitif vaka tespit edildi.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, oyuncular, teknik ve idari kadro için 11 Mart Perşembe günü yapılan testlerde bir kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi. Bu kişinin izolasyona alındığı ve tedavisine başlandığı bildirildi.
Pınar Karşıyaka’da koronavirüs vakası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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