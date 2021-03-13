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Haberler Spor Pınar Karşıyaka’da koronavirüs vakası

Pınar Karşıyaka’da koronavirüs vakası

’nde bugün ’a konuk olacak Pınar Karşıyaka’da bir pozitif vaka tespit edildi.

Pınar Karşıyaka’da koronavirüs vakası

13.03.2021, 17:06

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, oyuncular, teknik ve idari kadro için 11 Mart Perşembe günü yapılan testlerde bir kişinin testinin pozitif çıktığı belirtildi. Bu kişinin izolasyona alındığı ve tedavisine başlandığı bildirildi.

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