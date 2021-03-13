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Haberler Spor Trabzonspor’da Ekuban’a kanca

Trabzonspor’da Ekuban’a kanca

Trabzonspor’da Ekuban’a kanca

13.3.2021

TRABZONSPOR'UN Ganalı yıldızı Ekuban'a, Serie A ekibi Torino'dan teklif geldi. Ekuban için İtalyan temsilcisi 3 milyon Euro'luk bonservis teklifi yaptı. Trabzonspor yönetimi ise Ekuban'ı bu fiyata vermelerinin mümkün olmadığını belirtti. Taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Bu arada yönetimin sakatlıktan kurtulamayan Kamil Ahmet Çörekçi ile yollarını ayıracağı belirtildi. 2017-2018 sezonu başında Eskişehirspor'dan bordo-mavili takıma transfer olan sağ bek oyuncusu bugüne kadar sakatlığı nedeniyle toplam 43 maç kaçırdı. Bu sezon ise Kamil Ahmet, toplam 6 maçta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

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