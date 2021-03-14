Akigo tam gaz

Spor Toto Birinci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Ege ekibi Akhisarspor zorlu Boluspor deplasmanından 3 puanla ayrıldı: 0-1. Akhisar maça oldukça istekli başladı. Maçın 13. dakikasında Çekdar'ın uzaktan sert şutunda kaleci Selmani topu son anda kornere çeldi. 18'de Bolu atağında Kassongo ağları havalandırdı ancak faul gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. 39'da Mustafa Çeçenoğlu'nun serbest vuruşunda kaleci Lukac köşeye giden topu son anda kornere yolladı. İlk yarı eşitlikle sonuçlandı.

AKHİSARSPOR YİNE GÜLDÜ

75'te Çekdar'ın pasında Peter pozisyonu değerlendiremedi. 83'te Mert'in sağdan kullandığı serbest atışta sol çizgiden Orhan topu çevirdi. Topa yükselen Doğukan kaleci Selmani'nin müdahalesine rağmen ağları havalandırdı: 0-1. 86'da Akhisarspor atağında geriden atılan uzun topta Peter kaleci Selmani ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı. Yeşil-siyahlılar zorlu deplasmandan 3 puan alarak nefes aldı.

FIRAT GÜL'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

AKHİSARSPOR, Boluspor deplasmanına eksiksiz tam kadro halinde giderken teknik direktör Fırat Gül on birde iki değişiklik yaptı. Gül, geçen hafta Eskişehirspor'u 3-0 yenen kadroda orta saha oyuncusu Keita ve sol kanat Kadir'i bu kez yedek kulübesine çekti. Keita'nın yerine Onurcan forma giyerken, Kadir'in yerine Berat görev yaptı.



Akhisar 49 gün sonra deplasmanda kazanmayı başardı. Manisa temsilcisi en son 24 Ocak 2021'de İstanbul deplasmanında ikinci yarının ilk maçında Tuzlaspor'u mağlup etmeyi başardı. Akigo üç deplasman maçında puansız ayrılmasının ardından Bolu'da kazandı.



Kümede kalma savaşı veren Akhisar zorlu deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 1-0 mağlup ederek çok önemli bir üç puanın sahibi oldu. Yeşil-siyahlılar kendisi gibi alt sıralarda yer alan rakibini yenerek puanın 25'e çıkardı. Ev sahibi Bolu ise 29 puanda kaldı.