Altekma’da virüs şoku

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 5-8'incilik Etabı ilk karşılaşmasında deplasmanda Halkbank'a 3-0'lık skorla mağlup olan Altekma, 4 oyuncusunda görülen korona virüs vakaları nedeniyle dün İzmir'de rakibiyle oynaması gereken rövanş müsabakasına çıkmadı. İzmir ekibinin hükmen mağlubiyeti kabul ettiği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tedavi ve karantina süreçleri başlayan dört oyuncumuzun yanı sıra sonuçları negatif çıkmasına rağmen 7 sporcumuzda yüksek ateş, tat-koku kaybı, şiddetli öksürük ve eklem ağrıları gibi semptomlara rastlanmıştır. Voleybol Federasyonu'muz haklı olarak Play-Off karşılaşmalarından önce aldığı karar doğrultusunda sahaya çıkmayan takımın hükmen yenik sayılacağını açıklamıştır" denildi.