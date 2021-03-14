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Fenerbahçe - Gençlerbirliği I CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 30. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile amansız bir yarışa devam ederken, iki rakibinin de kazandığı haftada Gençlerbirliği engelini aşarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

14.03.2021, 18:43