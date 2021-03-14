Fenerbahçe - Gençlerbirliği I CANLI ANLATIM

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında bugün Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen. Kanarya'da sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti forma giyemeyecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Attila, Novak, Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Osayi, Pelkas, Thiam
GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, H. İbrahim, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sandro
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