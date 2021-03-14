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Haberler Spor Fenerbahçe - Gençlerbirliği I CANLI ANLATIM

Fenerbahçe - Gençlerbirliği I CANLI ANLATIM

'in 30. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanıyor. Fenerbahçe, ve ile amansız bir yarışa devam ederken, iki rakibinin de kazandığı haftada Gençlerbirliği engelini aşarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Fenerbahçe - Gençlerbirliği I CANLI ANLATIM

14.03.2021, 18:43

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında bugün Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen. Kanarya'da sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti forma giyemeyecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Attila, Novak, Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Osayi, Pelkas, Thiam

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, H. İbrahim, Soner, Piris, Murat, Candeias, Ayite, Sandro

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