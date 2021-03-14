Gaziantep FK-Denizlispor | CANLI ANLATIM

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Metin yapacak. Denizlispor'da sakatlıkları süren Fabiano Leismann ve Özgür Çek forma giyemeyecek. Yeşil-siyahlılarda, sarı kart cezalısı Radoslaw Murawski ve Muris Mesanovic de bu karşılaşmada görev yapamayacak.

Ege ekibinde Mustafa Yumlu, Recep Niyaz ve Hadi Sacko ise sarı kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncular Gaziantep FK. maçında sarı kart görmeleri durumunda, Medipol Başakşehir karşılaşmasında sahadaki yerlerini alamayacak.

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, kritik öneme sahip bir maça daha çıkacaklarını ifade ederek, Gaziantep deplasmanına 3 puan hedefiyle gittiklerini belirtti. Takıma güvendiğini kaydeden Kutlu, "Hafta boyunca iyi çalıştık. Kolay maç yok. İyi oynayıp şehrimize 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi.