Manisa FK Amed Spor karşısında

Misli.com İkinci Lig Beyaz Grup'ta en yakın rakibine 19 puan fark atarak liderlik koltuğunda oturan namağlup Manisa Futbol Kulübü, bugün evinde Amed Sportif Faaliyetler takımıyla karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Siyah-beyazlı ekipte kart cezalısı Okan Eken ve sakatlığı bulunan Serdar Deliktaş Doğu ekibine karşı bugün forma giyemeyecek. Teknik direktör Serkan Özbalta, "Kendi evimizde hiçbir kayıp yaşamak istemiyoruz. Kazanıp emin adımlarla yolumuzda ilerlemeyi hedefliyoruz" dedi.

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Geçtiğimiz sezon 1. Lig vizesini play-off maçında kaybeden Manisa FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 26 maçta aldığı 21 galibiyet, 5 beraberlik ve hiç yenilgi yüzü görmeyerek adeta göz dolduruyor. Manisa FK attığı 69 gole karşılık kalesinde sadece 16 gol görürken, topladığı 68 puan ve artı 58 gol averajıyla en yakın takipçisi Hekimoğlu Trabzon'un 19 puan önünde ligin başından beri lider koltuğunda oturmaya devam ediyor.