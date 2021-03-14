  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Milan’dan Hakan’a yeni bir teklif geldi

’dan Hakan’a yeni bir teklif geldi

Milan’dan Hakan’a yeni bir teklif geldi

14.3.2021

İTALYAN kulübü Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Milan'ın İngiltere'den ve G.Saray'dan teklif aldığı iddia edilen Hakan'ı 2025'e dek takımda tutmak için harekete geçtiği öne sürüldü.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milan’dan Hakan’a yeni bir teklif geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.