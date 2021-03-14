Milan’dan Hakan’a yeni bir teklif geldi

İTALYAN kulübü Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Milan'ın İngiltere'den ve G.Saray'dan teklif aldığı iddia edilen Hakan'ı 2025'e dek takımda tutmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

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