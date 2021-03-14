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Son gülen Fethiye oldu

Potada başa baş geçen randevuda deplasmanda ’u mağlup etmeyi başardı

Son gülen Fethiye oldu

14.3.2021

ING Basketbol Süper Ligi 24. hafta mücadelesinde Egelilerin randevunda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 79-69 mağlup etti. İlk 5 dakikası 8-8 eşitlikle geçilen müsabakada Cook, Jonhnson ve Abu ile sayılar bulan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor periyodu 17-16 önde tamamladı. İkinci bölümünün başında ev sahibi takım üstünlük kursa da son iki dakikada 9-0'lık seri yakalayan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor devreyi 34-29 üstün tamamladı. Üçüncü periyoda 5-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor, başa baş geçen bölümde ağırlığını koşup 3. çeyreği 53-52 lehine çevirmeli başardı. Son bölümde daha iyi bir oyun ortaya koyan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor müsabakadan 79-69 galip ayrıldı.

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