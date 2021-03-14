Son gülen Fethiye oldu

ING Basketbol Süper Ligi 24. hafta mücadelesinde Egelilerin randevunda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 79-69 mağlup etti. İlk 5 dakikası 8-8 eşitlikle geçilen müsabakada Cook, Jonhnson ve Abu ile sayılar bulan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor periyodu 17-16 önde tamamladı. İkinci bölümünün başında ev sahibi takım üstünlük kursa da son iki dakikada 9-0'lık seri yakalayan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor devreyi 34-29 üstün tamamladı. Üçüncü periyoda 5-0'lık seriyle başlayan Aliağa Petkimspor, başa baş geçen bölümde ağırlığını koşup 3. çeyreği 53-52 lehine çevirmeli başardı. Son bölümde daha iyi bir oyun ortaya koyan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor müsabakadan 79-69 galip ayrıldı.