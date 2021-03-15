Trabzonspor sessiz kaldı

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta sahasında Alanyaspor'a mağlup olan Trabzonspor, dün de deplasmanda BB Erzurum'a takıldı. 2. dakikada Atıf Chahechouhe'nun ceza sahasına girer girmez kaleyi karşısına alıp çektiği sert şut yandan dışarı çıktı. 5'te Emrah'ın sert şutunda kaleci Uğurcan, topu kornere çeldi. 16. dakikada ceza yayının üzerinde topla buluşan Yunus Mallı'nın kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği şut yandan auta gitti.

ERZURUM'DA GOL SESİ ÇIKMADI

71. dakikada Cenk Ahmet'in sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Teikeu'nun kafa vuruşu kaleyi bulmadı. 77. dakikada Aatif Chahechouhe'nun sağ taraftan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Buğra'nın vuruşunu savunma güçlükle dışarı çeldi. 80. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'in aşırtma şutu üstten auta gitti. 90'da Darri'nin pasında Aatif Chahechouhe'nun şutu dışarı çıktı. Ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.