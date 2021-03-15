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Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi yarın başlıyor

yarı final mücadelesi yarın başlıyor

Futbolda yarı final mücadelesi yarın ile arasında oynanacak maçla başlayacak. İki takım arasındaki karşılaşma saat 20.45'te Vodafone Park'ta yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi yarın başlıyor
AA

15.03.2021, 10:11

Yarı finalin ikinci karşılaşmasında ise Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, 17 Mart Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'ndaki maç saat 20.45'te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final mücadelelerinde rakiplerine üstünlük kuracak iki ekip finale yükselecek.

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