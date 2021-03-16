Akhisarspor ligde beraberligi unuttu

SPOR Toto 1. Lig'de düşme hattından kurtulma savaşı veren Akhisarspor, 17 maçtır sahadan hiç beraberlikle ayrılmadı. Son beraberliğini 8 Kasım 2020'deki Beypiliç Boluspor randevusunda 2-2'lik sonuçla alan Akigolar, ardından çıktığı 17 karşılaşmada 4 galibiyet, 13 yenilgi elde etti. Yeşilsiyahlı ekip, ligde 2 kez sahadan 1 puanla ayrılan Altay'dan sonra Bursaspor'la birlikte 4 beraberlikle ligin en az berabere kalan ekibi oldu. Son iki maçta Eskişehirspor ve Boluspor'u mağlup ederek umutlanan Akhisarspor, Balıkesirspor'un Altay'a evinde mağlup olmasıyla da çifte sevinç yaşadı. İki hafta önceye kadar rakibinin 6 puan gerisinde olan düşme hattındaki yeşil-siyahlılar, kurtuluş hattındaki Balıkesir'le arasındaki farkı 1 puana indirdi.

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