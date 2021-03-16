Anadolu Efes Maccabi önünde

ANADOLU Efes, THY Avrupa Ligi'nin 23. hafta erteleme maçında bugün deplasmanda İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla karşılaşacak.

Menora Mivtachim Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.30'da başlayacak. THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son 7 karşılaşmayı kazanan lacivert-beyazlılar, 18 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes, Maccabi Playtika karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 715. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 714 karşılaşmada 406 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 467. maçını yapacak. Kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda lacivert-beyazlılar 466 karşılaşmada 249 galibiyet aldı.