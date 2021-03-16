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Haberler Spor Bal-Kes kabustan yine kurtulamadı

Bal-Kes kabustan yine kurtulamadı

Bal-Kes kabustan yine kurtulamadı

16.3.2021

SPOR Toto 1. Lig'de Ege derbisinde evinde Altay'a 3-0 yenilerek teknik direktör Yusuf Şimşek yönetiminde sahadan ilk kez puansız ayrdılan Aydeniz Et Balıkesirspor'da, küme düşme kabusu sonlanamıyor. Kurtuluş yolunda ağır bir yara alan ve düşme hattında yer alan Akhisarspor ile arasındaki puan farkı 1'e inen kırmızı-beyazlılar, Şimşek yönetiminde 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldıktan sonra ilk kez sahadan boynu bükük ayrıldı ağır yara aldı. Şimşek yönetiminde iyi bir çıkış yakalamasına rağmen, son 4 maçta 9 puan kaybeden kırmızıbeyazlılar, rahat nefes alamadı. Balıkesirspor, kalan 8 haftayı en az kayıpla atlatarak ligde kalmanın hesaplarını yapıyor. Bal-Kes, 20 Mart'ta Ümraniye deplasmanında moral arayacak.

SERVET SARUN

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