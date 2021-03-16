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Buzda İzmir rüzgarı

Artistik Ümitler Türkiye Şampiyonası’nda fırtına gibi esti. İzmirli sporcular, 5 Türkiye şampiyonluğuna ulaştı 5 altın madalyayı boyunlarına takıp 4 gümüş ve 3 bronz kazandı

Buzda İzmir rüzgarı

16.3.2021

İzmir'de üç gün süren Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor, fırtına gibi esti. İzmirli sporcular, 5 kategoride Türkiye şampiyonluğuna ulaşıp, 5 altın madalyayı boyunlarına takarken, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu'nda Cuma günü başlayan şampiyonada Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ'dan toplam 36 kulüpten 151 sporcu buz pistine çıktı. İzmir BŞB Spor Kulübü, 18 sporcuyla temsil edildiği şampiyonada 5 altın,4 gümüş ve 3 bronz ile toplam 12 madalya kazandı.

MADALYALARA AMBARGO

D2 kızlarda Günizi Güneş, D1 kızlarda Doğa Güner, C1 kızlarda Ezgi Özer, C2 erkeklerde Atlas Baydurak ve A erkeklerde Batu Tasasız altın madalyaya ulaşan sporcular oldu. Batu Güdül, Duru Çimen, Rüzgar Bostancı gümüş, Ata Erguvan, Kuzey Bostancı ve Nehir Alan ise bronz madalyaların sahibi oldu.

Şampiyonada Mustafa Emir Çobanel, İpek Kara, Deniz Tarım, Gökçe Doğa Sezgi 4., Masal Oran 5.'liği elde etti. Elif Uğural 6. sırada yer almasına rağmen ilk kez milli takım baraj puanını geçtiği için Ay-Yıldızlı ekibimizin aday kadrosuna girmeye hak kazandı.

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