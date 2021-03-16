Denizlispor’da moraller bozuk

Spor Toto Süper Lig'de önceki hafta evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Yukatel Denizlispor, Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanında 2-0 kaybederek avantaj kaybetti. Bir türlü galibiyet serisi yakalayamayan yeşil-siyahlılar bu sonuçla 24 puanda kalarak haftayı düşme hattında 20'nci sırada tamamladı. Denizlispor'un lige tutunmak için çekiştiği rakiplerinden Ankaragücü ve Gençlerbirliği 3 puanı hanesine yazdırırken, Erzurumspor BŞB de Trabzonspor maçından 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçlarla son sıradaki Gençlerbirliği, Denizlispor ile puanını eşitledi. Horoz'un düşme potasının üstünde 17'nci sırada yer alan Ankaragücü ile arasındaki puan farkı da 5'e yükseldi.

HEDEF ADAM KUTLU

Yukatel Denizlispor'un başında 8 maça çıkan ve 7 puanda kalan teknik direktör Hakan Kutlu, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı, eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Kutlu, Prosinecki, Kenan Atik, Yalçın Koşukavak'tan sonra dümene geçen 4. teknik adam. Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup olarak 24 puanda kalan Horoz, önümüzdeki hafta sahasında Başakşehir ile hayati bir maça çıkacak.



ÜÇ FUTBOLCU CEZALI

Yukatel Denizlispor, Gaziantep'te 3 puanla birlikte 3 fire verdi. Horoz'da kırmızı kart gören Özer Özdemir ile birlikte sarı kart gören Mustafa Yumlu ve Kubilay Aktaş cezalı duruma düştü. Bu üç oyuncu çok kritik hal alan Başakşehir maçında görev alamayacak. Recep Niyaz'in durumu netlik kazanmazken, Mesanovic ile Murawski takıma dönüyor.



KUTLU'DAN "VAR" A ELEŞTİRİ

YUKATEL Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maçın ardından hakem kararlarını eleştirdi. Yedikleri ilk golden önce rakip takım oyuncusunun topa elle müdahale ettiğini belirten Kutlu, hakemin pozisyonu görememiş olabileceğini söyledi. Bu durumu normal karşıladıklarını kaydeden Kutlu, bu pozisyonda VAR odasından bekledikleri sonucu alamadıklarını dile getirdi. İyi mücadele ettiklerini ancak gol yollarında etkili olamadıklarını dile getiren Kutlu, "Deplasmanda oynamamıza rağmen golle sonuçlanabilecek pozisyonlarımız vardı. Gol girişimlerinde takım olarak becerikli değildik. Rakibe az sayıda pozisyon verdik. Oyun olarak geriye giden bir şey yok. Gol bulamadık ama oyun olarak iyiydik. Önümüzdeki maç bizim için çok önemli" dedi.

SEBAHATTİN ALP