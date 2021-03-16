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Galatasaray'ın eski oyuncusu Erhan Önal hayatını kaybetti!

Galatasaray'ın eski oyuncularından "Papaz Erhan" lakaplı Erhan Önal hayatını kaybetti. Erhan Önal, Bayern Münih'in profesyonel kadrosuna alınan ve böylece Bundesliga'da sahaya çıkan "İlk Türk asıllı göçmen çocuğu" olarak kayıtlara geçmiştir.

16.03.2021, 14:45