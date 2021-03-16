GS TV'nin haberine göre, Galatasaray'ın eski oyuncularından "Papaz Erhan" lakaplı Erhan Önal hayatını kaybetti. Erhan Önal, 22 Temmuz 1992'de Galatasaray forması ile futbolculuk hayatını sonlandırmıştı.
GALATASARAY'DAN ERHAN ÖNAL PAYLAŞIMI
"1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz."
Galatasaray'ın eski oyuncusu Erhan Önal hayatını kaybetti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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