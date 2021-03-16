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Haberler Spor Galatasaray'ın eski oyuncusu Erhan Önal hayatını kaybetti!

'ın eski oyuncusu hayatını kaybetti!

'ın eski oyuncularından "Papaz Erhan" lakaplı hayatını kaybetti. Erhan Önal, 'in profesyonel kadrosuna alınan ve böylece 'da sahaya çıkan "İlk Türk asıllı göçmen çocuğu" olarak kayıtlara geçmiştir.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Erhan Önal hayatını kaybetti!

16.03.2021, 14:45

GS TV'nin haberine göre, Galatasaray'ın eski oyuncularından "Papaz Erhan" lakaplı Erhan Önal hayatını kaybetti. Erhan Önal, 22 Temmuz 1992'de Galatasaray forması ile futbolculuk hayatını sonlandırmıştı.

GALATASARAY'DAN ERHAN ÖNAL PAYLAŞIMI

"1985-1992 yılları arasında Galatasaray forması giyen, kulübümüzün 9304 sicil numaralı üyesi Erhan Önal'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz."

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