İZVAK'ta genel kurul 7 Nisan'da

SAĞLIK TEDBİRLERİ ÜST SEVİYEDE
Üyelerin HES kaydı ve ateş ölçümleri ile birlikte salona alınacağını, kapıda maske dağıtılacağını, farklı noktalarda dezenfektanlar bulunacağını, ikram ve ağırlamanın salon dışında açık havada yapılacağını üye kartlarının kimlik ibrazı ile imza karşılığında verileceğini, imzaların tek kullanımlık kalemlerle atılacağını, güvenlik, ambulans ve sağlık ekibinin görev yapacağını belirten Ali Erten, "Üyelerimizin sağlık kaygılarını göz önüne alarak gereken bütün önlemleri alıyoruz. İzmir'imize yakışan bir genel kurul olmasını diliyoruz" diye konuştu.
İŞ BİRLİĞİ VE DAYANIŞMANIN DEVAMI EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ
Yargıtay 18'inci Hukuk Dairesi'nin karar ve uygulamaları gereğince vakıflarda vekaletle oy kullanılmasının mümkün olmadığını, bu nedenle vakıf üyelerinin asaleten oy kullanabileceklerini aktaran Ali Erten, "Görev aldığımız 2016 yılından bu yana geçen 5 yılda büyük emeklerle İzmir kulüpleri arasında dostluk dayanışma ve iş birliği ortamı oluşturduk. Bunun olumlu sonuçlarını almaya başladık. Bunu sağlayan kulüp başkan ve yönetimlerimize İzmirli sporseverler olarak teşekkür borcumuz var. Bunun devamı en büyük dileğimiz. Kulüp başkanlarımızın diyalogları, merkezi ve yerel yöneticilerin yaklaşımları sayesinde İzmir'den tüm Türkiye'ye örnek olan bir model oluştu. Birlikte hareket ederek iş birliği ve güç birliği yaparak başta statlar olmak üzere neleri başarabileceğimizi beraber gördük. Bunu geliştirerek sürdürmek yine bizlerin elinde" dedi.
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