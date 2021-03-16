İZVAK'ta genel kurul 7 Nisan'da

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK), pandemi döneminde yapamadığı mali genel kurulunu İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun belirlediği kurallar çerçevesinde seçimli olağan genel kurul ile birleştirerek yapma kararı aldı. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki genel kurulun ilk toplanma tarihi 31 Mart Çarşamba olarak belirlendi. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde kongre tüzük gereği 7 Nisan Çarşamba saat 16.00'da aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılacak. Kongrede 5 yıldır başkanlığı yürüten Ali Erten'in yönetime yeniden aday olması beklenirken, Emre Sarıgedik de Dinamik Grup adını verdikleri oluşumla adaylık hazırlığı yapıyor.

Genel kurul tarihini kulüp başkanları ile görüşüp yoğun maç trafiğine uygun olarak belirlediklerini, kongrenin İçişleri Bakanlığı'nın ve İzmir Valiliği'nin talimatlarına uygun olarak pandemi yasakları kapsamında yapılacağını belirten İZVAK Başkanı Ali Erten, "Kongre salonunda kişi başına 8 metrekare yer ayrılması ve katılımcı sayısının salon büyüklüğüne orantılı olarak sınırlandırılması zorunluluğumuz var. Bu nedenle vakıf üyelerimiz, davetli protokol, TSYD tarafından akredite edilen basın mensupları ve resmi görevliler dışındakiler genel kurul alanına zorunlu olarak alınamayacak. Ayrıca gerekli önlemlerin uygulanması, emniyet ve sağlık birimleri tarafından denetlenecek. Bütün üyelerimizi genel kurula bekliyoruz. Ancak sosyal mesafenin kontrolü ve pandemi yasakları nedeniyle misafir getirmemelerini önemli rica ediyoruz" dedi.



SAĞLIK TEDBİRLERİ ÜST SEVİYEDE

Üyelerin HES kaydı ve ateş ölçümleri ile birlikte salona alınacağını, kapıda maske dağıtılacağını, farklı noktalarda dezenfektanlar bulunacağını, ikram ve ağırlamanın salon dışında açık havada yapılacağını üye kartlarının kimlik ibrazı ile imza karşılığında verileceğini, imzaların tek kullanımlık kalemlerle atılacağını, güvenlik, ambulans ve sağlık ekibinin görev yapacağını belirten Ali Erten, "Üyelerimizin sağlık kaygılarını göz önüne alarak gereken bütün önlemleri alıyoruz. İzmir'imize yakışan bir genel kurul olmasını diliyoruz" diye konuştu.



İŞ BİRLİĞİ VE DAYANIŞMANIN DEVAMI EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ

Yargıtay 18'inci Hukuk Dairesi'nin karar ve uygulamaları gereğince vakıflarda vekaletle oy kullanılmasının mümkün olmadığını, bu nedenle vakıf üyelerinin asaleten oy kullanabileceklerini aktaran Ali Erten, "Görev aldığımız 2016 yılından bu yana geçen 5 yılda büyük emeklerle İzmir kulüpleri arasında dostluk dayanışma ve iş birliği ortamı oluşturduk. Bunun olumlu sonuçlarını almaya başladık. Bunu sağlayan kulüp başkan ve yönetimlerimize İzmirli sporseverler olarak teşekkür borcumuz var. Bunun devamı en büyük dileğimiz. Kulüp başkanlarımızın diyalogları, merkezi ve yerel yöneticilerin yaklaşımları sayesinde İzmir'den tüm Türkiye'ye örnek olan bir model oluştu. Birlikte hareket ederek iş birliği ve güç birliği yaparak başta statlar olmak üzere neleri başarabileceğimizi beraber gördük. Bunu geliştirerek sürdürmek yine bizlerin elinde" dedi.