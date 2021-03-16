Manisa FK gün sayıyor

2. Lig Beyaz Grup'ta evinde Amed Sportif Faaliyetler'i geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek en yakın rakibine 19 puan fark atarak namağlup liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, mutlu son için geri sayıma geçti. Ligde son 9 maçı kalan siyah-beyazlı ekip, önündeki 2 karşılaşmayı kazanıp ikinci sıradaki Hekimoğlu Trabzon'un 1 mağlubiyet alması halinde resmen adını 1. Lig'e yazdıracak. Geçen sezon Play-Off finalinde kaybettiği 1. Lig'e çok yaklaşan Manisa Futbol Kulübü'nde tüm hesaplar şampiyonluk üzerine yapılırken, teknik direktör Serkan Özbalta, Amed Sportif'i de yenerek önemli bir engeli daha aştıklarını söyledi. Ciddiyeti elden bırakmadan yollarına devam edeceklerini belirten Özbalta, "Kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.

KULÜPTEN AMED SPORTİF'E TEPKİ

MANİSA FK, maçın son anlarında çıkan gerginlik hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Kazandığımız maçın ardından galibiyetimizi gölgelemek isteyen rakip takım yöneticileri ve bazı sosyal medya hesapları asılsız iddialarda bulunmuştur. Asıl sorumlu yenilgiyi kabullenemeyen rakip yöneticiler, oyuncular ve teknik heyet" denildi.