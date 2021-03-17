Akhisarspor seri peşinde

Spor Toto 1. Lig'de Eskişehirspor ve Boluspor galibiyetleriyle çıkışa geçen ve kümede kalma yolunda ümitlenen Akhisarspor'da gözler Keçiörengücü maçına çevrilirken, teknik direktör Fırat Gül seriyi sürdüreceklerini iddia etti. Boluspor'u iyi analiz ettiklerini ve önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Gül, "Yarışa tekrar ortak olduk" diye konuştu.

'CİDDİYETLE DEVAM'

Gül, şöyle konuştu: "Kalan 8 haftada her maçımız final. Bolu'da 3 puanı aldık bir eşik atladık. Alt tarafta tekrar yarışa ortak olduk. Ama sonuç itibariyle baktığımızda sadece bir maç kazandık. Bundan sonraki süreç bizim için daha da önemli. O yüzden aynı ciddiyetle, aynı enerjiyle, aynı gayretle bundan sonraki maçlara doğru hazırlanıp, doğru oyun planıyla, doğru oyuncularla, doğru stratejilerle skor almaya çalışacağız. Rahatladık mı? Kesinlikle öyle bir şey yok. Bizim bundan sonraki süreci de en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Sadece Keçiörengücü maçı değil ondan sonraki Ankaraspor ve diğer maçlar için de aynı ciddiyetle hazırlanmaya devam edeceğiz."

■ KENAN MOLLA