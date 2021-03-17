Antalyaspor I Alanyaspor CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Antalyaspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor.
ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Alanyaspor maçı 17 Mart Çarşamba günü saat 20:45'te A Spor'da canlı yayınlanıyor.
ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Hakan, Nuri, Gökdeniz, Fredy, Amilton, Podolski
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Moubandje, Tayfur, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Berkan, Davidson, Mustafa Pektemek
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