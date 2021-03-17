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Antalyaspor I Alanyaspor CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Antalyaspor, Antalya Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk ediyor. Ersun Yanal ile büyük bir çıkış yakalayan Antalyaspor ile ligin en pozitif futbol oynayan ekiplerinden Alanyaspor finalde Beşiktaş'ın konuğu olmak için yarışıyor.

17.03.2021, 20:56