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Antalyaspor I CANLI İZLE

mücadelesinde Antalyaspor, Antalya Stadyumu'nda 'u konuk ediyor. ile büyük bir çıkış yakalayan Antalyaspor ile ligin en pozitif futbol oynayan ekiplerinden Alanyaspor finalde 'ın konuğu olmak için yarışıyor.

Antalyaspor I Alanyaspor CANLI İZLE

17.03.2021, 20:56

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Antalyaspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor.

CANLI YAYIN

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Alanyaspor maçı 17 Mart Çarşamba günü saat 20:45'te A Spor'da canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Hakan, Nuri, Gökdeniz, Fredy, Amilton, Podolski

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Moubandje, Tayfur, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Berkan, Davidson, Mustafa Pektemek

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