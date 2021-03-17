Aydın BŞB evinde coştu

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 sezonunu tamamladı. Ligi 7. sırada tamamlayan ve Play-Off'lara kalan Aydın'ın Sultanları normal sezonunda 50 puan topladı. Mavibeyazlılar, bu sezon iç saha performansıyla dikkat çekti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda çıktığı 15 maçta 10 kez galip gelen Aydın BŞB, 5 maçta ise mağlubiyet yaşadı. Aydın'ın Sultanları, evinde bu maçlarda 34 seti kazanmayı başardı. Deplasmanlarda da 15 maça çıkan Aydın ekibi, 8 maçta galip geldi. 7 karşılaşmada yenilen mavi-beyazlılar deplasmanda 29 set kazanmayı başardı.

EN SKORER İSİM MAVİ ŞİMŞEK

Aydın BŞB, yakaladığı istatistikleriyle dikkat çekti. Aydın ekibi 30 maça çıkarken 18 kez galip geldi, 12 kez ise mağlup oldu. Aydın'ın Sultanları bu maçlarda 961 set oynadı ve bin 866 sayı kazandı. Bu rakama en büyük katkı ise takımın Mavi Şimşek lakaplı Milli yıldızı Meryem Boz'dan geldi. Boz, bu sezon 98 sette görev yaparak toplamda 514 sayı kaydetti.

■ İHSAN KARATAŞ