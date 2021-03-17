Bal-Kes’in gözü kalan 8 haftada

SPOR Toto 1. Lig'de sahasında Altay'a 3-0 mağlup olan Aydeniz Et Balıkesirspor, kalan 8 maça odaklanacak. 26 puanla düşme potasının 1 basamak üzerinde yer alan Bal-Kes, kalan 8 haftada Ümraniye (D), Bandırmaspor, Samsunspor (D), İstanbulspor, Eskişehirspor (D), Keçiörengücü, Adana Demir (D) ve Altınordu'yla karşı karşıya gelecek. Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, yenilginin sorumluluğunu üstlendi. Şimşek, "Tabii ki mağlup olduğumuz için üzgünüz ama üzüntümüz bir gün sürmeyecek. Nasıl ki kazandığımızda sevincimiz bir gün bile sürmüyorsa, kaybettiğimiz zaman da üzüntümüz hemen bitecek. Takıma inancım tam. Altay maçı geride kaldı. Sorumluğu kendi üstüme alıyorum. 8 hafta kaldı. Bu yükün altından en kısa zamanda kalkacağız, kümede kalacağız" dedi.

■ SERVET SARUN