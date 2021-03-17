Balıkesir BŞB’nin şampiyonluk inadı

Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nin (TBL) 22. haftasının kapanış maçında Mamak Belediyesi'ni 80-69'luk skorla mağlup eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Samsunspor ve Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'i takibini sürdürdü. İlk periyotu 21-14 geride kapatan ev sahibi ekip, devreyi de 34-33 mağlup tamamladı. Son bölüme 58-47 galip giren ve karşılaşmayı 80-69 kazanan Balıkesir BŞB, 22. maçında 14. galibiyetine imza attı. Balıkesir BŞB'de Berkay 19, Şafak ve Knowles 17'şer sayı ile galibiyetin başmimarları oldular. Evinde üst üste 5. galibiyetine imza atan Balıkesir BŞB, 20 Mart Cumartesi günü saat 15.45'te Bursa'da Budo Gemlik'e konuk olacak.

SERVET SARUN