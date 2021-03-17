Bergama Belediye Silivrispor’a konuk oluyor

3. Lig 4. Grup'ta son 8 maçta galibiyete hasret kalan ve ateş hattına gerileyen 24 puanlı Bergama Belediyespor, 6 puanlık maçta deplasmanda 27 puanlı 12. sıradaki Silivrispor'la kozlarını paylaşacak Silivri Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadelede Mersin Bölgesi'nden Burak Filik düdük çalacak. Behram Üstün'ün yerine dümene geçen İbrahim Nadir Arıkan, kırmızı-lacivertli takımın başında çıktığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti, galibiyetle tanışamadı.