  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Bodrumspor pes etmeyecek

pes etmeyecek

Bodrumspor pes etmeyecek

17.3.2021

2. Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor'a yenilerek 15 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran Bodrumspor kalan haftalara odaklandı. Teknik direktör Tahsin Tam, önlerinde 10 final maçı olduğunu söyledi. Yarışı sonuna kadar sürdüreceklerini ifade eden Tam, "Sakaryaspor'a son dakikada yediğimiz golle yenilmek üzücü oldu. Sakaryaspor bizim direkt rakiplerimizden. Ancak yılmayacağız ve en kısa sürede toparlanıp hedefimize ulaşacağız" dedi. Bodrumspor bu hafta deplasmanda Karacabey Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Yeşil-beyazlılar, Karacabey Belediyespor maçının ardından Sivas Bld. (D), Kırşehir Bld., Mamak FK (D), Pendikspor, Elazığspor (D), Bayburt Özel İdare, Serik Bld. (D), Karabükspor, Turgtuluspor'la (D) karşılaşacak.

■ SERVET SARUN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrumspor pes etmeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.