Bodrumspor pes etmeyecek

2. Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor'a yenilerek 15 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran Bodrumspor kalan haftalara odaklandı. Teknik direktör Tahsin Tam, önlerinde 10 final maçı olduğunu söyledi. Yarışı sonuna kadar sürdüreceklerini ifade eden Tam, "Sakaryaspor'a son dakikada yediğimiz golle yenilmek üzücü oldu. Sakaryaspor bizim direkt rakiplerimizden. Ancak yılmayacağız ve en kısa sürede toparlanıp hedefimize ulaşacağız" dedi. Bodrumspor bu hafta deplasmanda Karacabey Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Yeşil-beyazlılar, Karacabey Belediyespor maçının ardından Sivas Bld. (D), Kırşehir Bld., Mamak FK (D), Pendikspor, Elazığspor (D), Bayburt Özel İdare, Serik Bld. (D), Karabükspor, Turgtuluspor'la (D) karşılaşacak.

■ SERVET SARUN