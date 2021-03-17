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Haberler Spor Fethiyespor evinde Ceyhan’ı ağırlıyor

evinde ’ı ağırlıyor

Fethiyespor evinde Ceyhan’ı ağırlıyor

17.3.2021

3. Lig 2. Grup'ta lider Belediye Kütahyaspor'un 6 puan gerisinde yer alan 3. sıradaki Fethiyespor, Ceyhanspor'u konuk ediyor. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak mücadelede İstanbul Bölgesi'nden Mehmet Türkmen görev yapacak. Büyükçekmece Tepecikspor maçı sonrası Mesut Toros'un yerine geçen teknik direktör Bahri Kaya yönetiminde çıktığı ilk maçta lacivert-beyazlılar, Yomraspor'a 2-0 mağlup olmuştu.
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