Horoz’da hesaplar altüst oldu

Süper Lig'de tutunma umutları her geçen hafta azalan Yukatel Denizlispor'un deplasman fobisi kabus gibi çöktü. Horoz'da, evdeki hesap çarşıya uymadı. 2021 yılında gurbette yüzü gülmeyen ve 3 puanla tanışamayan yeşil-siyahlılar, bu yıl 7 maçta 2 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Evinde son dönemde başarılı bir grafik yakalayan Horozlar, dışarıda ötemedi. 2021'e Sivasspor 2-2, Çaykur Rizespor (1-1) beraberlikleri ile başlayan Denizlispor, sonraki 5 maçı da kaybederken 1 gol atabildi kalesinde 14 gol gördü. Yeşil-siyahlılar, sırasıyla Galatasaray'a 6-1, Trabzon'a 1-0, Konya'ya 2-0, Beşiktaş'a 3-0, Gaziantep'e 2-0 mağlup oldu. Futbol şube sorumlusu Ali Fırat, galibiyet serisi yakalamak istediklerini ancak bir türlü bunda başarılı olamadıklarından dert yandı.

■ SEBAHATTİN ALP