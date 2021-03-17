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Horoz’da hesaplar altüst oldu

Evindeki son 4 maçta 10 puan toplayan Denizlispor 2021 yılında deplasmanda çıktığı 5 maçta sıfır çekti

Horoz’da hesaplar altüst oldu

17.3.2021

Süper Lig'de tutunma umutları her geçen hafta azalan Yukatel Denizlispor'un deplasman fobisi kabus gibi çöktü. Horoz'da, evdeki hesap çarşıya uymadı. 2021 yılında gurbette yüzü gülmeyen ve 3 puanla tanışamayan yeşil-siyahlılar, bu yıl 7 maçta 2 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Evinde son dönemde başarılı bir grafik yakalayan Horozlar, dışarıda ötemedi. 2021'e Sivasspor 2-2, Çaykur Rizespor (1-1) beraberlikleri ile başlayan Denizlispor, sonraki 5 maçı da kaybederken 1 gol atabildi kalesinde 14 gol gördü. Yeşil-siyahlılar, sırasıyla Galatasaray'a 6-1, Trabzon'a 1-0, Konya'ya 2-0, Beşiktaş'a 3-0, Gaziantep'e 2-0 mağlup oldu. Futbol şube sorumlusu Ali Fırat, galibiyet serisi yakalamak istediklerini ancak bir türlü bunda başarılı olamadıklarından dert yandı.

■ SEBAHATTİN ALP

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