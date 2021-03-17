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Haberler Spor Kızılcabölük’ün rakibi Arnavutköy

Kızılcabölük’ün rakibi Arnavutköy

Kızılcabölük’ün rakibi Arnavutköy

17.3.2021

3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta Belediye Derincespor'u deplasmanda yenip kurtuluş yolunda nefes alan Kızılcabölükspor, bugün Arnavutköy Belediyespor'u ağırlıyor. Denizli Atatürk Stadı'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak. Mücadelenin hakemi Çorum Bölgesi'nden Ahmet Ecevit. Mekik'te Arnavutköy maçı öncesi kart cezalıları Semih Mustafa Usta ve Alpay Eroğlu forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda, sakatlıkları süren Emre Sağlık, Kıvanç Salihoğlu, Ertuğrul Yıldırım ve Berkan Afşarlı da kadroda yer almıyor.
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