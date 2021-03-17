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Haberler Spor Manisa Futbol rekorların takımı

rekorların takımı

Manisa Futbol rekorların takımı

17.3.2021

2. Lig Kırmızı Grup'ta 27 hafta sonunda en yakın rakibine 19 puan fark atarak şampiyonluğa koşan lider Manisa FK, Türkiye'de kırılmadık rekor bırakmadı. Profesyonel liglerde mücadele eden 145 takım arasında sezon başından beri namağlup tek ekip olan siyah-seyazlılar, galibiyet sayısı, puan, atılan gol ve averajda da Türkiye'nin en iyisi oldu. Geride kalan 27 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik alan Manisa FK, 71 gol atarken kalesinde sadece 17 gol görüp artı 54 averaja sahip oldu. Kaptan Nizamettin Çalışkan ise başarılarının devam edeceğini söyledi.

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