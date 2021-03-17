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Haberler Spor Nazilli Belediyespor, Agrı 1970 önünde

, Agrı 1970 önünde

Nazilli Belediyespor, Agrı 1970 önünde

17.3.2021

3. Lig 2. Grup'ta son 5 maçta 10 puan kaybeden ve lider Kütahyaspor'un 6 puan gerisine düşen Nazilli Belediyespor, evinde Ağrı 1970 Spor önünde moral arıyor. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 14.00'te oynanacak maçın hakemi Gaziantep Bölgesi'nden Abdullah Volkan Aydın. Tokatspor maçı sonrası Hasan Şermet'le yollarını ayıran Siyah İnciler, yeni teknik patronu Mesut Toros yönetiminde ilk sınavına çıkacak.
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