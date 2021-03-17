Pınar KSK’ye sert rakip

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'nda Pınar Karşıyaka, bugün İsrail deplasmanındaki kirtik karşılaşmada lider Hapoel Unet-Credit Holon'a konuk olacak. Holon Toto Arena'daki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Özel uçakla İsrail'e giden yeşil-kırmızılılarda korona virüs testi pozitif çıkan Mahir Ağva maçta görev alamayacak. Belinde sakatlık bulunan DJ Kennedy ve sakatlıkları nedeniyle son antrenmanda dinlendirilen Morgan ve M'Baye'nin durumları maç saati netleşecek.

KAF-KAF AVANTAJ PEŞİNDE

Grupta ilk hafta Tofaş'ı yendikten sonra İtalya'da Brindisi'ye mağlup olan Kaf-Kaf, 2 maçta 2 galibiyetle zirvede yer alan rakibini yenerek 8'li Final yolunda avantaj elde etmeye çalışacak. İzmir temsilcisi İsrail dönüşü ikinci sırada yer aldığı ING Basketbol Süper Ligi'nde Pazar günü lider Anadolu Efes'i konuk edecek. Antrenör Ufuk Sarıca, İsrail deplasmanından galibiyetle döneceklerini belirterek, "Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Çok zor bir maç bizi bekliyor" dedi.