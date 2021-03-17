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Haberler Spor Yelkencilere coşkulu karşılama

Yelkencilere coşkulu karşılama

Yelkencilere coşkulu karşılama

17.3.2021

Portekiz'deki 470 Yelken Dünya Şampiyonası'nda 470 kadınlar sınıfında Türkiye adına ilk kez olimpiyatlara gitme hakkını elde eden Beste Kaynakçı ile Okyanus Arıkan yurda geldi. ARM Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını Adnan Menderes Havalimanında Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, federasyon yetkilileri, sporcuların aileleri ve arkadaşları karşıladı. Beste Kaynakçı, "Bizi yaklaşık 1,5 sene önce bir araya getiren federasyon başkanımıza, federasyonun tüm çalışanlarına, kulübümüze, ailemize ve tüm süreç boyunca arkamızda olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

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