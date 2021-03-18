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Haberler Spor Arkas’ın rakibi Fenerbahçe oldu

Arkas’ın rakibi oldu

Axa Sigorta Efeler Ligi Play-Off yarı finalinde Arkas Spor’un rakibi HDI Sigorta oldu. Arkas ayrıca cumartesi kupa maçına çıkacak

Arkas’ın rakibi Fenerbahçe oldu

18.3.2021

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonu 3'üncü basamakta tamamlayan Arkasspor, Play-Off yarı finalde normal sezonu 2'nci sırada bitiren Fenerbahçe HDI Sigorta ile eşleşti. İzmir temsilcisi Arkas oynadığı 30 maçta 23 galibiyet, 7 yenilgi alıp 68 puan toplarken, sarı-lacivertli ekip ise 26 galibiyet, 4 yenilgiyle 75 puan topladı.

Arkasspor, bu sezon rakibine deplasmanda ve evinde 3-0'lık skorlarla yenildi. İki galibiyet alacak takımın tur atlayacağı yarı finalde mavi-beyazlılar, Fenerbahçe'yi elemesi halinde finalde Ziraat Bankkart - Galatasaray HDI Sigorta eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek. Arkasspor, Axa Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde ise cumartesi günü evinde Galatasaray HDI Sigorta ile kozlarını paylaşacak. İzmir ekibi kupada tur atlarsa yarı finalde Halkbank-Tokat Belediye Plevne galibiyle eşleşecek.

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