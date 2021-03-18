Horoz zorlu dönemeçte

SPOR Toto Süper Lig'de düşme hattından bir türlü kurtulamayan Denizlispor, pazar günü direkt rakiplerinden Medipol Başakşehir önünde evinde hayati öneme sahip bir 90 dakikaya çıkacak. Ligde kurtuluş barajının 5 puan gerisinde 24 puanla sondan ikinci sırada olan yeşil-siyahlı ekip, 29 puan ve averaj farkıyla düşme hattındaki rakibini yenip yarışta umudunu artırmaya çalışacak. Denizlispor, sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-3 berabere kaldığı rakibi önünde ikili averaj üstünlüğünü de eline almak istiyor.
TAKIMDA TAM YEDİ EKSİK VAR
BAŞAKŞEHİR karşısında alınacak bir mağlubiyet durumunda ise Denizli'nin işi epey zorlaşacak. Yeşil-siyahlılarda sakat olan Recep, Leismann ve Özgür ve Ben Mohamed ile cezalı duruma düşen Mustafa ve Kubilay Aktaş ile kırmızı kart gören Özer Başakşehir'e karşı sahada olamayacak.
SEBAHATTİN ALP
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