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Haberler Spor Manisaspor dibe demir attı: 3-1

dibe demir attı: 3-1

Manisaspor dibe demir attı: 3-1

18.3.2021

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta kümede kalması mucizelere kalan Manisaspor dün deplasmanda Nevşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Tarzan, 23. maçında 14. yenilgisini aldı. 11 puanla ligin dibine demir attı.

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