MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta kümede kalması mucizelere kalan Manisaspor dün deplasmanda Nevşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.
Tarzan, 23. maçında 14. yenilgisini aldı. 11 puanla ligin dibine demir attı.
MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta kümede kalması mucizelere kalan Manisaspor dün deplasmanda Nevşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.
Tarzan, 23. maçında 14. yenilgisini aldı. 11 puanla ligin dibine demir attı.
Manisaspor dibe demir attı: 3-1 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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